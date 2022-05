Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé a fixé la date de sa grande annonce !

Publié le 4 mai 2022 à 8h15 par Arthur Montagne mis à jour le 4 mai 2022 à 8h17

Alors que la réponse de Kylian Mbappé concernant son avenir se fait toujours attendre, l'attaquant du PSG ne devrait rien annoncer avant le début du mois de juillet.

L'avenir de Kylian Mbappé est le dossier le plus chaud du moment. Et pour cause, le contrat de l'attaquant du PSG s'achève le 30 juin et il n'a toujours pas prolongé ce qui pourrait laisser penser à un départ. D'autant plus que, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'international français possède un accord verbal avec le Real Madrid. Dans le même temps, le PSG fait le forcing pour le convaincre de rester, mais la réponse de Kylian Mbappé se fait attendre, d'autant plus que la fin de la saison parisienne n'a plus d'enjeu sportif.

Son arrivée au Real annoncée en juillet ?