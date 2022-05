Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Casemiro, Pogba… Qui faut-il recruter au milieu de terrain ?

Publié le 4 mai 2022 à 8h00 par La rédaction

Cet été, le PSG aurait pour principal objectif de se renforcer au milieu de terrain. Mais vers qui faut-il alors se tourner ?

Depuis le départ à la retraite de Thiago Motta, le milieu de terrain du PSG laisse à désirer. Si Marco Verratti montre qu’il est l’un des piliers du club de la capitale, l’Italien est toutefois un peu trop seul dans ce secteur de jeu. Un problème que le PSG voudrait alors régler lors du prochain mercato estival. Selon les informations du Parisien , cela est d’ailleurs la grande priorité du PSG pour cette intersaison. Pour le club de la capitale, l’objectif sera de trouver ce milieu de terrain relayeur qui manque tant actuellement dans l’effectif de Mauricio Pochettino.

Un milieu de terrain est attendu au PSG !

Qui viendra alors épauler Marco Verratti au PSG la saison prochaine ? En coulisses, le club de la capitale s’activerait pour trouver cette recrue tant désirée et les pistes ne manqueraient pas. Depuis plusieurs mois maintenant, le nom de Paul Pogba circule. Arrivant au terme de son contrat à Manchester United, le Français serait le mieux placé pour débarquer au PSG. Mais à côté, les dossiers Casemiro (Real Madrid), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio), Frenkie De Jong (FC Barcelone), N’Golo Kanté (Chelsea), Aurélien Tchouaméni (AS Monaco), Nicolo Barella (Inter Milan), Seko Fofana (RC Lens) et Khephren Thuram (OGC Nice) seraient aussi ouverts.



Alors, qui doit recruter le PSG au milieu de terrain ?