Mercato - PSG : L'annonce très énigmatique de Tchouameni sur son avenir !

Publié le 4 mai 2022 à 15h30 par Arthur Montagne

Sous contrat avec l'AS Monaco jusqu'en juin 2024, Aurélien Tchouameni est très convoité sur le marché puisque le Real Madrid ainsi que le PSG se livreraient une bataille pour son recrutement. Et l'international français envoie des messages très énigmatiques sur son futur.

Auteur d'une énorme saison avec l'AS Monaco, Aurélien Tchouameni a même réussi à s'imposer en équipe de France aux côtés de Paul Pogba en l'absence de N'Golo Kanté. Des prestations qui suscitent évidemment la curiosité de nombreux clubs sur le marché à l'image du PSG. Le club de la capitale cherche à renouveler son milieu de terrain et Aurélien Tchouameni possède le profil recherché par les dirigeants parisiens, à savoir un relayeur capable de casser les lignes balle aux pieds, mais également par la passe. Cependant, ces derniers jours, la tendance penche vers un départ du côté du Real Madrid qui souhaite rajeunir son milieu de terrain en préparant la succession de Luka Modric et Toni Kroos notamment. D'autres clubs sont à l'affût à l'image de Liverpool ou encore de Chelsea. Autrement dit, l'avenir d'Aurélien Tchouameni risque d'animer le mercato dans les prochaines semaines, mais ce ne sont pas ses propos qui risquent d'éclairer la situation.

Tchouaméni laisse planer un énorme doute sur son avenir