Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Coup de froid pour la nouvelle piste de Longoria ?

Publié le 4 mai 2022 à 15h10 par La rédaction

Annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille pour le mercato estival, le défenseur Evan Ndicka pourrait bien ne pas rejoindre la Canebière la saison prochaine.

Avec les départs probables de Duje Caleta-Car et William Saliba, l’Olympique de Marseille doit impérativement se renforcer dans le secteur défensif lors de la prochaine fenêtre estivale. Si l’OM a déjà enregistré l’arrivée de Samuel Gigot en provenance du Spartak Moscou, le club est intéressé par le défenseur central de l’Eintracht Francfort Evan Ndicka (22 ans). Cependant, d’autres écuries européennes pourraient bien contrarier les plans marseillais !

Deux autres clubs à l’affût pour Ndicka