Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria reçoit une grande nouvelle pour l'arrivée d'un attaquant !

Publié le 4 mai 2022 à 10h10 par Arthur Montagne

Régulièrement annoncé dans le viseur de l'OM, Gerard Deulofeu a ouvert la porte à un départ de l'Udinese cet été. Pablo Longoria sait désormais ce qui lui reste à faire.

Cet hiver, plusieurs pistes offensives ont circulé du côté de l'OM jusqu'à la signature de Cédric Bakambu. Parmi elles, un nom est revenu régulièrement, à savoir celui de Gerard Deulofeu. Il faut dire qu'après avoir multiplié les clubs, l'ailier espagnol réalise probablement la meilleure saison de sa carrière du côté de l'Udinese où il a inscrit 12 buts et délivré 4 passes décisives. Des performances remarquées en Serie A qui attirent le regard de nombreux clubs européens, à l'image de l'OM donc. Et cela tombe bien puisque Gerard Deulofeu ouvre la porte à un départ cet été.

Deulofeu ouvre la porte à un départ