Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Angel Di Maria a tranché pour son prochain club !

Publié le 4 mai 2022 à 9h45 par Dan Marciano

Alors qu'il ne prolongera pas son contrat avec le PSG, Angel Di Maria ne resterait pas insensible à l'intérêt de la Juventus. Un départ en Serie A durant l'intersaison serait probable.

L'intersaison sera agité à Paris. Les dirigeants devraient donner un coup de pied dans la fourmilière après l'élimination du PSG en huitième de finale de Ligue des champions. Mauricio Pochettino devrait être remercié, tout comme certains joueurs en fin de contrat comme Angel Di Maria. Le PSG a la possibilité de le conserver jusqu'en 2023, mais n'a pas l'intention d'activer cette option. Sauf énorme retournement de situation, l'international argentin de 34 ans mettra fin à son aventure parisienne dans quelques semaines.

Di Maria aime l'option Juventus