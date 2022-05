Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Avant Mbappé, Ancelotti boucle un premier renfort XXL !

Publié le 4 mai 2022 à 9h30 par Bernard Colas mis à jour le 4 mai 2022 à 9h31

Annoncé avec insistance au Real Madrid ces derniers jours, Antonio Rüdiger aurait trouvé un accord total avec l’écurie merengue. Il n'y aurait désormais plus qu’à fixer une date pour officialiser l’arrivée de l’international allemand.

Après David Alaba et avant peut-être Kylian Mbappé, Florentino Pérez souhaite boucler un autre dossier XXL sans avoir à débourser d’indemnité de transfert. Ces dernières semaines, le Real Madrid a pris la main pour le recrutement d’Antonio Rüdiger, courtisé également par le PSG, le FC Barcelone ou encore la Juventus. Alors que l’international allemand est libre à l’issue de la saison, son départ de Chelsea est acté comme l’a récemment indiqué Thomas Tuchel, et tout indique que c’est au Real Madrid qu’évoluera désormais Antonio Rüdiger. Tout serait d’ailleurs réglé entre les deux parties.

Il ne manque plus qu’une date pour Rüdiger