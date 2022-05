Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un seul scénario possible pour le départ de Mauro Icardi ?

Devenu plus que jamais indésirable au PSG où son contrat court jusqu’en juin 2024, Mauro Icardi se retrouve poussé vers la sortie. Et le buteur argentin, s’il envisage d’aller se relancer dans une autre écurie, devra impérativement revoir ses prétentions salariales à la baisse et opérer à un gros sacrifice financier.

À l’approche du mercato estival, la direction du PSG place ses pions pour composer son effectif de la saison prochaine, autant dans le sens des arrivées que de celui des départs. Ainsi, Leonardo a déjà dressé sa liste des indésirables, et elle est très longue : Alphonse Areola, Sergio Rico, Colin Dagba, Thilo Kehrer, Layvin Kurzawa, Leandro Paredes, Rafinha, Angel Di Maria… Tous seront invités à se trouver un nouveau point de chute cet été, au même titre bien évidemment que Mauro Icardi. Le buteur argentin de 29 ans, sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le PSG, n’entre plus du tout dans les plans de la direction francilienne, qui cherche avant tout à se délester de son imposant salaire. Mais rien n’est simple dans ce dossier…

Icardi va devoir baisser son salaire pour partir

Le journaliste Rudy Galetti fait le point sur les coulisses du feuilleton Icardi et confirme que le PSG cherchera à tout prix à se séparer de l’ancien buteur de l’Inter Milan et tente désespérément de lui trouver un point de chute. Ce qui aurait pu être le cas en janvier, lorsqu’Icardi avait des discussions pour un retour en Italie et notamment avec la Juventus, mais ces contacts n'ont pas abouti, et selon Galetti, certains clubs espagnols pourraient désormais tenter leur chance avec le buteur du PSG. Cependant, cet intérêt des pensionnaires de Liga aurait été rapidement éteint par les exigences financières du joueur qui gagne actuellement environ 9M€ nets par an avec le PSG. À ce jour, aucune équipe n'a proposé de chiffres similaires, et une chose est sûre : Icardi devra impérativement revoir ses exigences salariales à la baisse pour espérer pouvoir trouver un nouveau point de chute durant le mercato estival.

Un seul espoir…

À ce jour, il ne semble exister qu’un seul espoir pour imaginer une autre issue dans le feuilleton Mauro Icardi : la nomination d’un nouvel entraîneur à la place de Mauricio Pochettino qui serait disposé à le relancer, surtout que le PSG s’apprête à perdre Kylian Mbappé et ne dispose d’aucune autre joueur capable d’évoluer au poste d’avant-centre dans son effectif, mis à part le jeune Arnaud Kalimuendo qui rentrera de prêt du RC Lens. Toutefois, l’option la plus viable pour Icardi semble de privilégier une baisse de son salaire pour envisager un départ du PSG.