Mercato - Barcelone : Xavi s'est fixé une nouvelle priorité pour cet été !

Publié le 4 mai 2022 à 12h30 par Dan Marciano

Malgré l'arrivée d'Andreas Christensen, le FC Barcelone voudrait mettre la main sur un nouveau défenseur central. Le profil de Kalidou Koulibaly plairait énormément à Xavi.

Le mercato estival approche à grands pas. Les dirigeants du FC Barcelone voudraient profiter de cette fenêtre de tir pour renforcer considérablement le groupe de Xavi. « Nous travaillons pour que la limite salariale que nous avons, qui selon La Liga est négative d’un montant important, soit inversée afin que nous puissions faire venir des joueurs pour renforcer l’équipe. (…) En même temps nous travaillons depuis la gestion sportive pour incorporer quatre ou cinq renforts dont nous pensons que l’équipe a besoin pour être de plus en plus compétitive » confiait Joan Laporta à Mundo Deportivo à la fin du mois de mars. A en croire la presse espagnole, le club catalan aurait déjà enregistré les arrivées de Franck Kessié (Milan AC) et d'Andreas Christensen (Chelsea). Mais le recrutement du Barça est loin d'être terminé. Un avant-centre, des latéraux, mais aussi un nouveau défenseur central seraient attendus durant l'été. Et pour renforcer l'arrière-garde blaugrana, Xavi penserait à un joueur de Serie A.

Koulibaly, le grand rêve de Xavi

Selon les informations divulguées par As ce mercredi, Xavi rêverait d'accueillir dans son groupe Kalidou Koulibaly. Titulaire indiscutable au Napoli, l'international sénégalais est présenté comme la nouvelle priorité du technicien catalan. L'entraîneur du Barça voudrait qu'il prenne la succession de Gérard Piqué dans les années à venir. Les responsables blaugrana auraient suivi les conseils de Xavi et auraient contacté l'agent du joueur pour prendre des renseignements. Les retours n'auraient pas été spécialement positifs. En effet, le prix de l'opération pourrait avoisiner les 40M€, ce qui reste une somme importante pour le FC Barcelone, touché par des difficultés sur le plan financier. Par ailleurs, Koulibaly a entre les mains une offre de prolongation du Napoli. Le club italien lui proposerait de devenir capitaine de l'équipe, mais aussi d'étirer son bail jusqu'en 2026. Agé de 30 ans, l'ancien du FC Metz serait proche d'un accord avec sa formation, ce qui réduirait à néant les espoirs de Xavi.

