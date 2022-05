Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Benzema pourrait rendre un immense service au Qatar !

Publié le 4 mai 2022 à 10h45 par Arthur Montagne

Dans le viseur de nombreux grands clubs européens, Erling Haaland n'a toujours pas définitivement tranché pour son futur club, mais il semblerait que la présence de Karim Benzema au Real Madrid pose problème.

C'est l'un des dossiers brûlants du mercato. L'avenir d'Erling Haaland fait grandement parler, et pour cause, l'attaquant norvégien va quitter le Borussia Dortmund cet été et les clubs intéressés sont évidemment très nombreux. De Manchester City à Chelsea en passant par le Real Madrid et le PSG, les cadors européens s'arrachent le sérial buteur de Bundesliga. Mais Erling Haaland aurait déjà écarté une piste pour son avenir.

Haaland ne veut pas aller au Real avec Benzema