Mercato - PSG : Le voile se lève sur les conditions de l’arrivée d’Icardi !

Publié le 28 avril 2022 à 6h15 par Thomas Bourseau

Ayant débarqué au PSG à l’été 2019 après une période très délicate à l’Inter sur la fin de son aventure, Mauro Icardi a quitté le club nerazzurri dans des conditions spéciales comme sa conjointe Wanda Nara l’a souligné ces dernières heures.

Directeur sportif du PSG, Leonardo a bouclé le prêt de Mauro Icardi à l’été 2019 alors qu’il traversait une période sportive très mouvementée à l’Inter où il ne faisait clairement plus l’unanimité. Finalement, l’Argentin n’a mis que très peu de temps pour trouver ses marques puisqu’il empilait les buts au PSG. Conjointe de Mauro Icardi et gérante de ses intérêts, Wanda Nara est revenu sur son départ mouvementé de l’Inter alors qu’à présent, son transfert du PSG est dans les petits papiers.

« L'Inter a vraiment fait peser cette situation sur lui »