Mercato - PSG : Les révélations surréalistes de Wanda Nara sur l’opération Icardi !

Publié le 27 avril 2022 à 20h30 par Bernard Colas mis à jour le 27 avril 2022 à 20h31

Alors que Mauro Icardi a fait son arrivée au PSG à l’été 2019, n'étant plus désiré par l’Inter Milan, Wanda Nara est revenue sur les conditions brutales du départ de son mari, en partie liée à des rumeurs la concernant.

Désormais considéré comme un indésirable au PSG, Mauro Icardi a pourtant été un pion essentiel de l’Inter Milan ces dernières années. L’international argentin avait même hérité du brassard de capitaine, avant d’être destitué quelques mois précédant son départ pour le PSG. À l’été 2019, Mauro Icardi a en effet pris le chemin de la capitale française sous la forme d’un prêt, avant de rejoindre définitivement l’écurie parisienne l’année suivante, dans le cadre d’une opération avoisinant 50M€. Une arrivée à Paris qui a fait du bruit à l’époque, puisque Mauro Icardi avait été mis à l’écart du groupe professionnel par l’Inter Milan, ne comptant plus sur lui malgré ses performances satisfaisantes sur le terrain. Une rupture dont pourrait être en partie responsable Fabrizio Corona, une personnalité italienne spécialiste de l’actualité people.

« Cette histoire a déclenché tous les problèmes et Mauro a été obligé de changer de club »