Mercato - OM : Les confidences de Dimitri Payet sur son arrivée à l’OM !

Publié le 28 avril 2022 à 5h15 par Thibault Morlain

En 2013, Dimitri Payet s’est engagé avec l’OM, arrivant en provenance du LOSC. Une arrivée évoquée par le protégé de Jorge Sampaoli.

Joueur de l’OM entre 2013 et 2015, puis de janvier 2017 à aujourd’hui, Dimitri Payet a écrit une grande page de son histoire sous le maillot phocéen. Sur la Canebière, le Réunionnais est maintenant très bien installé, étant l’un des pions essentiels du schéma de Jorge Sampaoli. Le choix de carrière a donc été le bon pour Dimitri Payet, qui rayonne avec l’OM. Et à l’occasion d’un entretien accordé à l’UEFA, il est d’ailleurs revenu sur son arrivée à Marseille.

« Je m'attendais à arriver dans un club important… »