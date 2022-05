Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Di Maria s'active pour son avenir !

Publié le 4 mai 2022 à 13h45 par Bernard Colas

Alors que son départ semble inéluctable, Angel Di Maria apparaît comme une piste sérieuse pour la Juventus.

Kylian Mbappé n’est pas l’unique star offensive du PSG à s'approcher de la fin de son contrat. À l’instar du Bondynois, Angel Di Maria sera libre à l’issue de la saison, mais les dirigeants parisiens n’emploient pas les mêmes efforts pour le conserver. Malgré la présence d’une clause dans son bail lui permettant de rester une année supplémentaire, l’Argentin devrait quitter le PSG après une dernière saison compliquée dans la capitale. Reste à voir désormais où rebondira Angel Di Maria, que l’on annonce notamment du côté de la Juventus. Une piste qui prend de l’ampleur au fil des jours.

La piste Juventus se confirme pour Di Maria