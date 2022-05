Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une offensive en préparation pour cette piste XXL de Leonardo ?

Publié le 3 mai 2022 à 17h15 par Bernard Colas

De nouveau ciblé par le PSG, Sergej Milinkovic-Savic est également dans le collimateur de l’AC Milan. Une menace de taille alors que le club italien s’apprête à changer de propriétaire.

Et si l’année 2022 était la bonne ? Régulièrement cité parmi les pistes chaudes du PSG durant le mercato, Sergej Milinkovic-Savic voit de nouveau son nom circuler dans la capitale française, mais Leonardo aura encore du mal à parvenir à ses fins. En effet, la Lazio attendrait entre 60 et 80M€ pour le milieu serbe engagé jusqu’en 2024, tandis que la Juventus et Manchester United seraient également attentifs à sa situation. Mais un autre concurrent de taille pourrait venir perturber le PSG.

L’AC Milan pourrait tenter sa chance avec Milinkovic-Savic