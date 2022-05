Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Real Madrid… L’opération Tchouaméni prend forme !

Publié le 3 mai 2022 à 14h30 par Bernard Colas

Dans le viseur du PSG et de plusieurs cadors de Premier League, Aurélien Tchouaméni semble prendre le chemin du Real Madrid. Mais de son côté, Florentino Pérez attend un geste fort du milieu de terrain pour faire baisser le prix du transfert.

Sous contrat avec l’AS Monaco jusqu’en juin 2024, Aurélien Tchouaméni semble bien parti pour quitter le Rocher dès cet été. À 22 ans, le milieu de terrain ne cesse d’impressionner en Ligue 1 comme en équipe de France, de quoi susciter de nombreuses convoitises à l’approche du mercato estival. Le PSG a notamment coché le nom de Tchouaméni pour se renforcer dans l’entrejeu, tandis que Paul Pogba (Manchester United) et Sergej Milinkovic-Savic (Lazio) sont également visés, et le club fait bien de prévoir des alternatives car il sera difficile de récupérer le natif de Rouen. Outre le PSG, Chelsea, Liverpool, Manchester United et surtout le Real Madrid veulent également mettre la main sur le néo international tricolore, et Florentino Pérez semble bien parti pour remporter la bataille, à condition que le président du Real Madrid parvienne à trouver un accord avec l’AS Monaco.

Le Real attend un coup de main du clan Tchouameni