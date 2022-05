Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Aurélien Tchouaméni a une préférence pour son avenir !

Publié le 1 mai 2022 à 17h30 par Thomas Bourseau mis à jour le 1 mai 2022 à 17h37

Bien que le PSG soit sur les rangs pour éventuellement s’attacher les services d’Aurélien Tchouaméni cet été, le milieu de terrain de l’AS Monaco privilégierait un départ pour la Premier League.

Après avoir raté le coche pour Eduardo Camavinga l’été dernier qui s’en est allé du côté du Real Madrid où il a soulevé le premier championnat de sa carrière en raflant la Liga dès sa première saison chez les Merengue , le comité de direction du PSG semblerait être prêt à faire le nécessaire pour mettre la main sur un autre jeune talent français de Ligue 1. En effet, selon différents médias, Aurélien Tchouaméni figurerait dans les petits papiers des hauts dirigeants du PSG en marge du prochain mercato estival et ce, bien que Chelsea, Liverpool, Manchester United ou encore le Real Madrid émettraient le souhait de s’attacher les services de l’international français de 22 ans sous contrat à l’AS Monaco jusqu’en juin 2024. Et au milieu de tout ce beau monde, d’autres cadors européens entreraient dans la course à la signature de Tchouaméni selon Gianluca Di Marzio. Le PSG est prévenu, une bataille royale semble se dessiner pour Aurélien Tchouaméni.

La Juventus et Arsenal se joignent à la danse pour Tchouméni…

« La Juventus l'apprécie, elle le voulait déjà beaucoup dans le passé, mais entre-temps, il n'y a pas d'accord sur la table. Mais ils aimeraient bien l’avoir ». a tenu à faire savoir Gianluca Di Marzio dans un premier temps. En plus de la Juventus, le journaliste de Sky Sport a révélé lors d’un entretien pour Wettfreunde qu’Arsenal se serait également lancé sur les traces du milieu de terrain de l’AS Monaco. « De nombreux clubs de Premier League le suivent. Arsenal, Manchester United pour n'en citer que deux ».

…et le joueur de Monaco aimerait évoluer en Premier League !