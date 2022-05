Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a fixé sa grande priorité pour cet été !

Publié le 4 mai 2022 à 11h30 par Arthur Montagne

Après une saison globalement décevante malgré le titre obtenu en Ligue 1, le PSG s'apprête à vivre un mercato assez agité. Un grand chantier se présente à Leonardo, toujours directeur sportif du club malgré les rumeurs de départ, notamment au milieu de terrain où l'arrivée d'un grand nom est espérée.

Les premières années du projet QSI ont été marquée par plusieurs joueurs, mais surtout par un trio qui a brillé dans le cœur du jeu du PSG. En effet, Blaise Matuidi, Thiago Motta et Marco Verratti formaient un trio indéboulonnable qui a fait la force du club parisien notamment sous les ordres de Laurent Blanc. Adrien Rabiot s'est ensuite immiscé dans la rotation, mais aujourd'hui, parmi ces quatre joueurs, il n'en reste qu'un à savoir Marco Verratti qui n'a jamais retrouvé une telle complicité avec les joueurs qui se sont succédé à ses côtés au milieu de terrain. Les départs de Blaise Matuidi en 2017 puis Adrien Rabiot en 2019, ainsi que la retraite de Thiago Motta en 2018, n'ont ainsi jamais été compensés, et cet été, Leonardo espère bien enfin résoudre ce chantier. Cela devra commencer par des départs. Dans cette optique, Rafinha, prêté à la Real Sociedad, pourrait bien être transféré définitivement, tandis que Leandro Paredes, dont le contrat s'achève en juin 2023, ne manquerait pas de prétendants en Serie A. Il faudra également gérer les cas d'Ander Herrera voire Idrissa Gueye et Georginio Wijnaldum qui ne seront pas conservés en cas de belle offre. En réalité, seul Marco Verratti semble intouchable. Auteur d'une saison intéressante, Danilo Pereira pourrait également être conservé.

Le PSG veut un grand milieu de terrain