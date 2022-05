Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La mèche est vendue pour l’avenir de William Saliba ?

Publié le 4 mai 2022 à 17h30 par Thibault Morlain

Pour le moment, William Saliba ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait la saison prochaine. Il n’empêche que certains indices permettent d’y voir plus clair pour le défenseur central actuellement prêté à l’OM.

L’été dernier, Pablo Longoria est allé chercher William Saliba à Arsenal, où il n’entrait pas dans les plans de Mikel Arteta. Un choix payant pour l’OM puisque le défenseur central est aujourd’hui l’un des piliers du schéma de Jorge Sampaoli et ses performances lui ont également permis de découvrir l’équipe de France. Mais alors que la fin de saison approche, les questions sur l’avenir de Saliba se multiplient. Prêté sur la Canebière, celui qui appartient à Arsenal n’a toutefois pas d’option d’achat. De quoi alors compliquer la tâche de Pablo Longoria pour essayer de le conserver à long terme. Quid alors de l’avenir de William Saliba ? De son côté, le principal intéressé est dans l’incertitude. « Il y a toujours une chance. Je ne cache pas que je suis très heureux à Marseille. J’ai évolué, j’ai passé un cap. Si je suis allé en équipe de France c’est grâce à Marseille, parce qu’il y a beaucoup de visibilité. C’est un très grand club avec une grosse pression mais, quand tu es bon, il y a beaucoup de bonnes choses qui t’arrivent. On verra bien en mai ou en juin en fonction des discussions. Aujourd’hui, mon avenir, je ne le connais pas », expliquait récemment le joueur prêté à l’OM cette saison.

Entre l’OM et Saliba, c’est terminé ?

A quoi faut-il alors s’attendre pour l’avenir de William Saliba ? Le dernier mot reviendra bien évidemment à Arsenal, qui a la main sur le défenseur central. D’ailleurs, du côté de l’OM, Pablo Longoria semble en avoir bien conscience, au point de déjà se pencher sur la succession de Saliba pour la saison prochaine. En effet, ces derniers jours, certaines rumeurs ont mis en avant la recherche d’un nouveau défenseur central sur la Canebière. Ainsi, il a été question d’un intérêt pour Isaak Touré, grand espoir du Havre. Celui-ci aurait même assisté à la rencontre face à l’OL dans les tribunes du Vélodrome. Et ce mercredi, la presse allemande a fait également écho d’un intérêt pour Evan Ndicka, sous contrat jusqu’en 2023 avec l’Eintracht Francfort. A 22 ans, le prometteur défenseur central ne voudrait pas prolonger avec le club allemand et cela pourrait alors ouvrir la porte à un départ cet été. Une opportunité dont pourrait profiter l’OM, mais le prix est fixé à 20M€. Tout indique donc que Pablo Longoria est en quête d’un nouveau défenseur central pour Jorge Sampaoli. De quoi donc confirmer que William Saliba ne sera plus à l’OM la saison prochaine ?