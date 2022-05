Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : William Saliba lâche un bel indice pour son avenir !

Publié le 1 mai 2022 à 21h30 par Thomas Bourseau

Contractuellement engagé à Arsenal, William Saliba est prêté à l’OM jusqu’à l’intersaison où il se verrait cependant bien disputer la Ligue des champions lors du prochain exercice.

William Saliba a été prêté pour l’intégralité de la saison à l’OM par Arsenal, où il n’a jamais été utilisé en équipe première. Bien que l’entraîneur des Gunners Mikel Arteta ait dernièrement fait savoir qu’il comptait sur les services de l’international français la saison prochaine, le défenseur de l’OM a avoué qu’il était emballé par l’idée de poursuivre à Marseille pour le prochain exercice. « Mon souhait c’est de bien finir, de partir sur une bonne note au cas où je ne reviendrais plus. (…) Ça me ferait plaisir de revenir ici quoi qu’il arrive. C’est pas comme si je savais que je n’allais pas revenir ou que je ne voulais pas venir, c’est Marseille quoi, c’est mon club (rires) ». Voici le message que Saliba a fait passer à Prime Video Sport. Le Français a d’ailleurs envoyé un autre message à Pablo Longoria, président de l’OM.

Saliba se voit jouer la Ligue des champions à l’OM !