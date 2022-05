Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : William Saliba interpelle Pablo Longoria pour son avenir !

Publié le 1 mai 2022 à 20h30 par Thomas Bourseau mis à jour le 1 mai 2022 à 20h38

Alors que son prêt à l’OM arrivera à expiration à l’issue de la saison et qu’un retour à Arsenal est escompté, William Saliba a une nouvelle fois ouvert la porte à une continuité à l’Olympique de Marseille.

Prêté par Arsenal pour l’intégralité de la saison à l’OM et ce, sans option d’achat, William Saliba est devenu un titulaire indiscutable aux yeux de Jorge Sampaoli qui a même fait de lui le joueur le plus utilisé de sa saison avec Matteo Guendouzi. Comme il l’a fait savoir à plusieurs reprises ces dernières semaines, Saliba est ouvert à l’idée poursuivre son aventure marseillaise outre l’expiration de son prêt cet été. Néanmoins, Arsenal n’aurait pas encore concrètement fait part de sa volonté pour la saison prochaine sur le cas William Saliba alors que les Gunners ont déboursé plus de 50M€ l’été dernier avec le recrutement du défenseur central Ben White. Et c’est en effet ce que son agent Djibril Niang a tenu à faire savoir dernièrement au micro de The Guardian. « Nous ne savons toujours pas ce qu'Arsenal veut faire de William. Nous aurons une discussion à ce sujet très bientôt, je pense ».

« Ça me ferait plaisir de revenir ici quoi qu’il arrive »