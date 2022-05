Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Boubacar Kamara a l’embarras du choix !

Publié le 1 mai 2022 à 18h30 par Thomas Bourseau mis à jour le 1 mai 2022 à 18h34

Annoncé proche de l’Atletico de Madrid avec qui un accord semblerait déjà avoir été passé, Boubacar Kamara pourrait quitter l’OM cet été pour la Premier League voire même la Serie A…

Formé à l’OM où le défenseur central de formation a fait toutes ses classes, Boubacar Kamara (22 ans) va quitter son club de coeur à l’intersaison. En effet, le contrat du milieu défensif de Jorge Sampaoli prendra fin le 30 juin prochain. Et aucune prolongation n’est d’actualité. Le départ via son statut d’agent libre de Boubacar Kamara se confirmerait les jours passant. Mais pour aller où ? Les pistes se multiplieraient pour Kamara à l’approche de l’ouverture du mercato estival. L’Angleterre, l’Espagne ou encore l’Italie seraient des destinations plausibles pour Kamara. Le défenseur de l’OM aurait d’ailleurs particulièrement avancé avec l’Atletico de Madrid pour débarquer à l’intersaison et ainsi rejoindre ses compatriotes français Thomas Lemar et Antoine Griezmann chez les Colchoneros.

L’Atletico de Madrid ?

Ces derniers jours, Foot Mercato a affirmé par le journaliste Santi Aouna qu’un accord avait déjà été trouvé entre Boubacar Kamara et son entourage pour s’engager en faveur de l’Atletico de Madrid. Sur son compte Twitter , Fabrizio Romano a confirmé la tendance en affirmant que des négociations auraient lieu en coulisse entre le club madrilène et le clan Kamara. Et les discussions en question n’auraient aucun lien avec un potentiel départ de Rodrigo De Paul, milieu de terrain de l’Atletico de Madrid. Néanmoins, d’autres portes s’ouvriraient à Kamara du côté de la Premier League et de la Serie A !

La Premier et la Serie A ?