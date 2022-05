Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino pourrait faire capoter les plans de Leonardo avec Xavi Simons !

Publié le 1 mai 2022 à 18h10 par Pierrick Levallet

En fin de contrat en juin prochain, Xavi Simons n'a toujours pas prolongé avec le PSG. Et Mauricio Pochettino pourrait bien faire échouer les plans de Leonardo avec le milieu de terrain de 19 ans.

Pour cet été, Leonardo a plusieurs dossiers à gérer à l’approche du mercato estival. Le directeur sportif parisien travaille depuis de nombreux mois sur la prolongation de Kylian Mbappé, convoité par le Real Madrid alors que son contrat arrive à son terme en juin prochain. Mais en plus du cas de l’international tricolore, Leonardo doit aussi gérer celui de Xavi Simons. Également en fin de contrat en juin prochain, le milieu de terrain néerlandais attendrait d’avoir certaines garanties concernant son temps de jeu avant de prolonger. Mais Mauricio Pochettino pourrait bien faire capoter les plans du PSG avec le joueur de 19 ans.

Xavi Simons attend des garanties pour prolonger