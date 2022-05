Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ancelotti prépare déjà l’arrivée de Mbappé à Madrid !

Publié le 1 mai 2022 à 12h15 par Axel Cornic

Après avoir gagné le titre en Liga, Carlo Ancelotti semble déjà penser au Real Madrid de demain, avec la possible arrivée de Kylian Mbappé.

Que ce soit en Espagne ou en France, on ne parle plus que de lui. A seulement 23 ans, Kylian Mbappé est définitivement devenu un grand de la planète football et la fin de son contrat est au centre de toutes les attentions. Comme nous vous l’avons expliqué sur le10sport.com une prolongation au Paris Saint-Germain est encore possible, mais plus le temps passe... plus le Français semble se rapprocher du Real Madrid ! Après l’avoir raté en 2017 ainsi que l’été dernier, Florentino Pérez semble prêt à tout pour arracher Mbappé au PSG et ainsi en faire la nouvelle star de son équipe.

Ancelotti pense déjà au Real Madrid de Mbappé