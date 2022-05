Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La décision fracassante de Nkunku sur son avenir !

Publié le 4 mai 2022 à 19h10 par Thibault Morlain

Auteur d’une saison incroyable sous le maillot du RB Leipzig, Christopher Nkunku nourrirait maintenant des envies d’ailleurs.

En 2019, Christopher Nkunku a fait le choix de quitter le PSG pour rejoindre le RB Leipzig. Un choix payant pour l’international français qui a totalement explosé en Allemagne. A 24 ans, le milieu offensif vient d’ailleurs de réaliser la meilleure saison de sa carrière avec 31 buts et 20 passes décisives toutes compétitions confondues. Des performances colossales qui attirent forcément des intérêts puisque le PSG, Manchester United ou encore le Bayern Munich seraient à l'affût. Les rumeurs se multiplient ainsi sur l’avenir de Nkunku, qui aurait tranché pour la suite de sa carrière.

Nkunku veut partir !