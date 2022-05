Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une incroyable opération se prépare pour Nkunku !

Publié le 4 mai 2022 à 13h15 par Arthur Montagne

Convoité par de nombreux clubs européens grâce à sa saison exceptionnelle, Christopher Nkunku pourrait finalement prolonger son contrat avec à la clé une clause libératoire active dès la fin de la saison prochaine.

L'avenir de Christopher Nkunku va grandement faire parler dans les prochaines semaines. Et pour cause, le milieu de terrain du RB Leipzig a inscrit 31 buts et délivré 20 passes décisives cette saison, ce qui en fait l'une des révélations du football européen. Manchester United, le PSG ou encore Arsenal seraient intéressés. Mais le président du club, Oliver Mintzlaff, assurait récemment qu'il avait la ferme intention de conserver son joueur. « Je l'ai dit à plusieurs reprises et j'aime le dire : Nkunku sera encore notre joueur la saison prochaine », assurait-il.

Une prolongation avec une clause pour un départ en 2023 ?