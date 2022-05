Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Mbappé prépare une réunion cruciale avec le Real Madrid !

Publié le 4 mai 2022 à 12h45 par Bernard Colas

Libre à l’issue de la saison, Kylian Mbappé apparaît comme la priorité absolue du Real Madrid. Les Merengue devraient d’ailleurs rencontrer l’entourage du Français dans les prochains jours pour finaliser l’opération.

Alors que la fin de saison approche, Kylian Mbappé n’a pas encore révélé sa décision pour son avenir. Grande priorité du Real Madrid, l’attaquant du PSG possède déjà un accord verbal avec Florentino Pérez en vue du prochain exercice comme vous l'a annoncé le10sport.com, mais le Qatar garde espoir dans ce dossier et fait le forcing pour convaincre sa star de prolonger. Pour conserver Kylian Mbappé, le PSG compte répondre à toutes ses exigences, notamment en ce qui concerne les droits à l’image que l’attaquant veut contrôler, obligeant le Real Madrid à surenchérir.

Une visite à Madrid pour le clan Mbappé ?