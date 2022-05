Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'énorme mise au point d'Ansu Fati sur les rumeurs de départ !

Publié le 4 mai 2022 à 20h00 par Thomas Bourseau

Avant de prolonger son contrat au FC Barcelone à l’automne dernier, il a régulièrement été question d’un potentiel départ d’Ansu Fati et notamment à Manchester United. Néanmoins, le principal intéressé a tenu à mettre les choses au clair sur la question.

Depuis ses débuts avec l’équipe première du FC Barcelone à la toute fin du mois d’août 2019 et en septembre, la pépite Ansu Fati, formée à La Masia , n’a cessé de faire parler de lui sur le terrain, mais également en dehors. En effet, particulièrement intéressé par son profil, Manchester United aurait fait le forcing en coulisse lors de l’exercice précédent auprès de son représentant Jorge Mendes afin d’attirer le jeune international espagnol de 19 ans à Old Trafford. Finalement, Fati a prolongé son contrat qui courrait jusqu’en juin prochain au FC Barcelone en octobre dernier. Désormais, l’héritier du numéro 10 de Lionel Messi est lié au Barça jusqu’en 2027. Invité à s’exprimer sur une potentielle envie d’aller voir ailleurs par le passé, Ansu Fati a clairement fait savoir que cette idée n’a jamais traversé son esprit à l’occasion d’un événement pour Nike.

«Le Barça m'a tout donné»