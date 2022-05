Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi prend une décision radicale à 30M€ !

Publié le 4 mai 2022 à 19h00 par Arthur Montagne

Prêté cet hiver par Wolverhampton, Adama Traoré ne devrait pas s'éterniser au FC Barcelone où son option d'achat ne devrait pas être levée.

En quête de renforts offensifs cet hiver, Xavi a été servi. En effet, le technicien catalan a vu débarquer Pierre-Emerick Aubameyang, Ferran Torres et Adama Traoré. Il faut dire qu'entre la blessure d'Ansu Fati et l'incertitude concernant la situation d'Ousmane Dembélé, Xavi voulait voir débarquer des ailiers vifs et techniques. D'ailleurs, les trois recrues hivernales du Barça ont rapidement pris leurs marques. Mais alors qu'Aubameyang et Torres ont signé sur le long terme en Catalogne, Traoré n'est en revanche que prêté par Wolverhampton.

L'option d'achat d'Adama Traoré ne sera pas levée