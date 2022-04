Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi s’enflamme totalement pour l’arrivée d’Aubameyang !

Publié le 23 avril 2022 à 22h00 par Thibault Morlain

Cet hiver, le FC Barcelone est allé chercher Pierre-Emerick Aubameyang, laissé libre par Arsenal. Un choix qui fait aujourd’hui le plus grand bonheur de Xavi.

Ayant de gros problèmes offensifs durant la première partie de saison, le FC Barcelone s’est activé cet hiver pour remédier à cela. Ainsi, le club catalan a recruté Pierre-Emerick Aubameyang, qui a été libéré de son contrat par Arsenal. Et aujourd’hui, le Gabonais a tout du plus gros coup du dernier mercato hivernal. En effet, en Catalogne, Aubameyang n’en finit plus d’empiler les buts. Toutes compétitions confondues, l’attaquant de Xavi totalise 11 réalisations.

« C’est une super recrue hivernale »