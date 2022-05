Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un retour fracassant d’Umtiti en Ligue 1 prend forme !

Publié le 4 mai 2022 à 15h00 par Bernard Colas

Poussé vers la sortie par le FC Barcelone, Samuel Umtiti pourrait faire son retour en Ligue 1, où plusieurs clubs seraient attentifs à sa situation.

En raison de ses problèmes physiques, Samuel Umtiti a peu à peu perdu sa place de titulaire au FC Barcelone, au point d’apparaître aujourd'hui comme un indésirable aux yeux des dirigeants. Problème, l’international français n’a rien fait pour faciliter son départ, tandis que les offres se font désormais rares. En janvier, le Barça a donc décidé de prolonger le défenseur jusqu’en 2026, en échange de quoi le principal concerné a accepté de baisser son salaire. Mais cela ne signifie pas pour autant que l’avenir d’Umtiti s’écrit en Catalogne, d’autant que plusieurs clubs de Ligue 1 souhaiteraient rapatrier le champion du monde tricolore.

Plusieurs pistes en Ligue 1 pour Umtiti