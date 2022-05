Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta a pris une grande décision pour ce coéquipier de Messi !

Publié le 4 mai 2022 à 10h30 par Dan Marciano

Le FC Barcelone envisagerait de recruter un défenseur central lors du prochain mercato estival. La piste Lisandro Martinez a été évoquée, mais ne semble pas prioritaire.

Le contingent français devrait prochainement se réduire en Catalogne. A en croire la presse espagnole, Clément Lenglet et Samuel Umtiti devraient plier bagages lors du prochain mercato estival. En manque de temps de jeu depuis plusieurs mois, les deux défenseurs ne seront pas retenus en cas d'offre satisfaisante. Pour combler ces départs, le FC Barcelone pourrait injecter du sang frais. Selon plusieurs sources, l'arrivée d'Andreas Christensen en provenance de Chelsea serait actée, mais un autre renfort serait attendu.

Lisandro Martinez n'est pas une priorité pour le Barça