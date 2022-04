Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un deal improbable en préparation pour Umtiti ?

Publié le 18 avril 2022 à 16h00 par La rédaction

En manque de temps de jeu à Barcelone, Samuel Umtiti pourrait quitter la catalogne cette été pour faire son retour à l’Olympique Lyonnais.

Titulaire lors de ses deux premières saisons au FC Barcelone, Samuel Umtiti ne semble plus en odeur de sainteté chez les Blaugrana . En effet, ce dernier a vu son temps de jeu grandement diminuer au fil du temps, et n’a disputé qu’une seule rencontre depuis l’arrivée de Xavi. Alors que le joueur de 28 ans pourrait tenter de trouver une porte de sortie lors du prochain mercato afin de retrouver du temps de jeu, son club formateur serait bien placé pour le rapatrier.

Umtiti pourrait faire son retour à l’OL