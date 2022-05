Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lewandowski a pris une décision fracassante pour son avenir !

Publié le 4 mai 2022 à 22h15 par La rédaction

Pisté par le PSG pour l’après Mbappé, Robert Lewandowski n’aurait toujours pas reçu d’offre de prolongation de la part du Bayern Munich. Et aujourd'hui, le Polonais aurait clairement la tête à un départ.

Même si son nom résonne avec insistance du côté du FC Barcelone, Robert Lewandowski est encore loin du club catalan. L’été dernier, le10sport.com vous révélait l’intérêt du PSG pour le Polonais en cas de départ de Kylian Mbappé. Une information confirmée par le journaliste Mateus Borek qui ajoute même qu’une rencontre entre Pini Zahavi et Leonardo devrait avoir prochainement lieu. Et vu la situation de Robert Lewandowski au Bayern Munich, un départ semble plus que probable…

Lewandowski n’a toujours pas reçu d’offre du Bayern