Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça s’agite en coulisse pour cette vente de Leonardo !

Publié le 4 mai 2022 à 21h15 par Thomas Bourseau

L’été dernier, Marcin Bulka a été prêté pour la troisième fois en l’espace d’un an et cette fois-ci à l’OGC Nice. Le portier du PSG aurait conquis son monde sur la Côte d’Azur et pourrait même s’y éterniser. Explications.

Recruté à l’été 2019 où il n’a disputé que deux petits matchs, Marcin Bulka a été prêté à trois reprises. La saison passée, le portier polonais de 22 ans a connu deux clubs différents, à savoir Cartagena et Châteauroux. Et pour l’intégralité de l’exercice en cours, Bulka a retrouvé une formation de l’élite du football français à l’OGC Nice. Doublure de Walter Benitez, Marcin Bulka aurait donné satisfaction au staff technique de Christophe Galtier et à la direction niçoise lors de ses prestations en Coupe de France face à Cholet, au PSG, à l’OM et à Versailles en demi-finale, une titularisation face au FC Nantes samedi dans le cadre de la finale est attendue et annoncée par RMC Sport ce mercredi.

Le PSG et Nice négocieraient pour Bulka !