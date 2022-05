Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La concurrence augmente dans le dossier Tchouaméni !

Publié le 4 mai 2022 à 21h45 par Pierrick Levallet

Cet été, le PSG aimerait se renforcer au milieu de terrain et penserait à Aurélien Tchouaméni pour cela. Cependant, deux autres cadors européens devraient rejoindre la bataille pour l'international tricolore.

Lors du prochain mercato estival, le milieu de terrain devrait être à nouveau un chantier pour le PSG. L’arrivée décevante de Georginio Wijnaldum pousserait le club de la capitale à se trouver du renfort dans ce secteur. Dans cette optique, la direction parisienne aurait plusieurs joueurs dans son viseur, dont Aurélien Tchouaméni. Étincelant avec l’AS Monaco cette saison l’international tricolore disposerait d’un bon nombre d’options pour son avenir comme le Real Madrid, Manchester United, Manchester City, Liverpool, le Bayern Munich et l’Atletico de Madrid. D’ailleurs, deux autres cadors européens devraient s’ajouter à la liste.

La Juventus et le Milan AC lorgnent aussi sur Tchouaméni