Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Avant Mbappé, le Real Madrid a plombé un coup XXL de Leonardo !

Publié le 4 mai 2022 à 20h15 par Dan Marciano

Le PSG aurait étudié sérieusement la piste menant à Antonio Rüdiger. Mais comme annoncé par la presse espagnole, le joueur allemand rejoindra le Real Madrid, à l'issue de son contrat avec Chelsea.

En attendant Kylian Mbappé, le Real Madrid a bouclé un premier renfort de taille. Comme confirmé par As ce mercredi, Antonio Rüdiger ne prolongera pas son contrat avec Chelsea et prendra la direction de l'Espagne dans les prochaines semaines. La Casa Blanca attend la fin de la saison pour officialiser cette signature. Ce mercredi, OK Diario dévoile les coulisses de cette opération et évoque notamment un intérêt du PSG.

Rüdiger a repoussé le PSG pour rejoindre le Real Madrid