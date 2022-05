Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar tente un gros coup en Premier League pour oublier Mbappé !

Publié le 4 mai 2022 à 18h45 par Arthur Montagne

En quête de renforts offensifs, le PSG aurait bien coché le nom de Marcus Rashford pour remplacer Kylian Mbappé. Mais ce dossier est loin d'être facile

Cet été, le Paris Saint-Germain sera probablement contraint de se renforcer dans le secteur offensif. Et pour cause, l'avenir de Kylian Mbappé est toujours très incertain puisque son contrat s'achève le 30 juin et qu'un départ au Real Madrid n'est pas à exclure. Angel Di Maria, dont le contrat s'achève également dans les prochaines semaines, va très probablement partir. Une situation qui pousse le PSG à s'activer pour dénicher de nouveaux renforts offensifs.

Le PSG et le Barça se disputent Rashford