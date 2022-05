Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'énorme annonce de l'agent d'Achraf Hakimi !

Publié le 4 mai 2022 à 16h15 par Arthur Montagne

Agent d'Achraf Hakimi, Alejandro Camaño s'est montré catégorique quant à l'avenir de l'international marocain qui n'a aucune intention de quitter le PSG cet été.

L'été dernier, le PSG a frappé très fort en recrutant Achraf Hakimi en provenance de l'Inter Milan. Cependant, après des débuts très impressionnants, l'international marocain a semblé marquer le pas et a baissé de rythme durant la suite de la saison. Mauricio Pochettino a d'ailleurs plusieurs fois été pointé du doigt pour la façon dont il utilisait Achraf Hakimi. A tel point que certaines rumeurs ont émergé concernant un possible départ de l'ancien joueur du Real Madrid seulement un an après son arrivée.

«Il est jeune et souhaite continuer à progresser ici»