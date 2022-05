Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un joueur de Pochettino affole le marché !

Publié le 4 mai 2022 à 15h45 par Arthur Montagne

Prêté cet hiver à Eupen en Belgique, Teddy Alloh enchaîne les performances intéressantes au point d'avoir tapé dans l'œil de nombreux clubs européens.

Cet été, le PSG va de nouveau être confronté à un immense chantier, notamment en ce qui concerne les ventes. Une large revue d'effectif est prévue avec le départ de plusieurs indésirables à l'image de Mauro Icardi, Rafinha, Ander Herrera, Layvin Kurzawa, Sergio Rico ou encore Thilo Kehrer voire Leandro Paredes. Mais ce n'est pas tout puisque parmi les jeunes joueurs aussi ça devrait bouger. Et cela tombe bien puisque ils sont nombreux à être suivis sur le marché.

Plusieurs clubs à l'affût pour Teddy Alloh