Mercato - PSG : Une tendance claire pour l’avenir de Mauro Icardi !

Publié le 11 mai 2022 à 22h15 par Thibault Morlain

Aujourd’hui, Mauro Icardi ne serait plus en odeur de sainteté au PSG. Un départ est donc à l’ordre du jour pour l’Argentin.

Cet été, outre se renforcer, le PSG veut également dégraisser. L’un des objectifs de Leonardo sera de faire partir les indésirables de l’effectif de Mauricio Pochettino. Ils sont plusieurs dans ce cas et notamment Mauro Icardi. Cela fait maintenant plusieurs mois que l’attaquant argentin n’entre plus dans les plans du PSG. Entre les différentes polémiques extra-sportives et un niveau de jeu décevant, la porte de sortie lui est montrée. L’idée sera ainsi de s’en séparer lors du prochain mercato estival. Reste maintenant à trouver preneur pour Mauro Icardi.

Un retour en Italie ?