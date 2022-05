Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Tchouaméni accélère pour son avenir !

Publié le 11 mai 2022 à 19h10 par Pierrick Levallet

En grande forme cette saison avec l'AS Monaco, Aurélien Tchouaméni s'est attiré les convoitises du PSG. Cependant, l'international tricolore pencherait plus vers un autre club pour la saison prochaine.

Cet été, le PSG devrait encore se pencher sur le recrutement pour son milieu de terrain. Le club de la capitale aimerait encore se renforcer dans ce secteur lors du prochain mercato estival suite à l’échec Georginio Wijnaldum. De ce fait, Leonardo aurait exploré de nombreuses pistes jusqu’à présent et aurait placé le nom d’Aurélien Tchouaméni sur sa liste. Étincelant avec l’AS Monaco, le milieu de terrain de 22 ans est régulièrement annoncé sur le départ cet été. Toutefois, le PSG serait en mauvaise posture face à un autre prétendant du Français.

Direction le Real Madrid ?