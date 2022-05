Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une course contre la montre est lancée pour cette priorité de Longoria !

Publié le 11 mai 2022 à 17h30 par Thomas Bourseau

Dans le viseur de Pablo Longoria qui fait de son recrutement une priorité, Mohamed-Ali Cho va donner du fil à retordre au président de l’OM. D’une part car le club phocéen devrait potentiellement faire des concessions sur les modalités du paiement de son indemnité de transfert auprès du SCO d’Angers, également au niveau du salaire de l’attaquant de 19 ans, tout en contrant les plans des courtisans de sa cible prioritaire…

En marge du prochain mercato estival, le président Pablo Longoria devrait une nouvelle fois se montrer particulièrement actif sur le marché des transferts afin d’offrir à Jorge Sampaoli le meilleur effectif possible pour que l’OM puisse se battre sur tous les tableaux la saison prochaine. Après l’expérimenté Samuel Gigot qui rejoindra l’Olympique de Marseille à la fin de la saison en provenance du Spartak Moscou, Longoria serait susceptible de miser sur une jeune pépite du championnat de France. Confirmant cette saison les belles promesses de l’exercice précédent à Angers, Mohamed-Ali Cho (19 ans) ne devrait pas passer l’été au SCO. En effet, comme le10sport.com vous l’a affirmé ce mercredi 11 mai, l’OM et Angers ont trouvé un terrain d’entente pour une opération s’élevant à la coquette somme de 12M€. Souhaitant renflouer ses caisses, le SCO compterait entre autres sur la vente de Mohamed-Ali Cho pour y parvenir. Néanmoins, tout ne serait pas encore bouclé dans le dossier Ali Cho. D’après Foot Mercato , l’Olympique de Marseille devrait à présent faire le maximum pour convaincre Angers de revoir sa position initiale qui serait d’enregistrer le transfert à 12M€ par un seul et unique versement de la part du club phocéen lorsque l’OM privilégierait un paiement échelonné afin de se donner de la marge sur le plan financier. Un accord doit être impérativement trouvé pour que l’opération puisse être une réussite. Mais en parallèle, le président Pablo Longoria aurait du pain sur la planche avec le clan Mohamed-Ali Cho…

Une avancée avec Angers pour le transfert d’Ali Cho, mais pas avec le joueur…

Car en effet, malgré le rapprochement entre l’OM et le SCO d’Angers sur le montant de l’indemnité du transfert évoqué par le10sport.com , on ne pourrait pas encore en dire autant pour ce qui est de la situation entre l’Olympique de Marseille et l’attaquant angevin. D’après le10sport.com, il y a encore du chemin à parcourir pour que Mohamed Ali-Cho puisse s’installer à Marseille et arborer la tunique du club phocéen la saison prochaine et pour les suivantes. La cause ? Aucun accord n’a été pour le moment trouvé entre les deux parties car les demandes économiques du Français sont tout bonnement trop élevées à l’instant T. De quoi ralentir la locomotive et faire s’éterniser cette opération bien que les contacts entre les différentes parties concernées soient maintenus. Une information confirmée par Foot Mercato qui, en reprenant la tendance du 10sport.com a également fait un point sur la concurrence qui fait rage dans le dossier Ali Cho.

La concurrence met la pression sur l’OM…