Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça se confirme pour cette opération à 12M€ de Longoria !

Publié le 11 mai 2022 à 16h45 par Thomas Bourseau mis à jour le 11 mai 2022 à 17h22

Alors que le10sport.com vous a affirmé que la première étape du transfert de Mohamed-Ali Cho avait été franchie grâce à une indemnité de transfert de 12M€, un autre média confirme à son tour l'avancée du dossier.

Et si l’OM mettait la main sur une pépite de Ligue 1 que l’Europe s’arrache ? Attaquant français âgé de 18 ans, Mohamed-Ali Cho s’est fait remarquer par l’intermédiaire de ses prestations avec le SCO d’Angers, où son contrat ne court que jusqu’en juin 2023. Ce qui devrait déboucher un sur un transfert lors du mercato estival, le club angevin étant désireux de renflouer ses caisses comme le10sport.com vous l’a affirmé ce mercredi 11 mai. Toujours selon nos informations, une indemnité de transfert de 12M€ pourrait être versée par l’OM à Angers pour boucler le coup Ali Cho, ce dossier étant jugé comme étant prioritaire aux yeux du président Pablo Longoria.

Confirmation d'un accord