Mercato - OM : Vente, Longoria... Vézirian annonce une incroyable révolution !

Publié le 11 mai 2022 à 13h30 par Arthur Montagne

Comme il l'assure depuis près d'un an et demi, Thibaud Vézirian répète encore que l'OM est vendu et que l'annonce est toujours plus proche. Cela risque d'engendrer des changements au sein de l'organigramme, notamment pour Pablo Longoria qui pourrait récupérer son poste de directeur sportif.

En février 2021, Thibaud Vézirian lâchait une énorme bombe sur la vente de l'OM. Le journaliste assurait effectivement que Frank McCourt avait accepté de céder le club phocéen à la holding d'Al-Walid bin Talal, riche homme d'affaires saoudien. Cependant, alors qu'il annonçait que le communiqué était prêt pour officialiser la nouvelle, voilà plus d'un an que les supporters attendent en vain un changement de propriétaires. Au lieu d'une officialisation, ce sont les démentis qui se sont multipliés. Frank McCourt a effectivement répété à plusieurs reprises qu'il n'avait aucune intention de vendre l'OM, mais cela n'empêche pas Thibaud Vézirian de confirmer ses informations. « La réalité c'est que j'étais encore en rendez-vous il y a une dizaine de jours avec un homme d'affaires qui possède un club étranger et qui cherche d'autres investissements et d'autres clubs. Je lui ai expliqué ce qu'il se passait à Marseille depuis un an, à savoir changement de commissaire aux comptes, augmentation de capital ou McCourt qui lance son projet Liberty en parallèle avec des centaines de millions d'euros à investir... Et il m'a coupé en me disant : "ok, c'est bon on passe à autre chose, c'est vendu." C'est la réalité dans le monde des affaires. J'avais déjà toutes les confirmations, mais depuis que la parole s'est libérée chez les supporters, on vient à moi avec des centaines de confirmations », expliquait encore le journaliste il y a quelques jours lors d'un live sur la chaîne YouTube OM Flash Newz .

L'OM vendu, quid de l'avenir de Longoria