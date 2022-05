Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La bonne formule enfin trouvée pour Ousmane Dembélé ?

Publié le 11 mai 2022 à 12h45 par Bernard Colas

Dans le viseur du PSG, Ousmane Dembélé n’a pas encore écarté l’idée de prolonger avec le FC Barcelone, à condition que Joan Laporta parvienne à répondre à ses exigences. Les Blaugrana auraient d’ailleurs un plan pour parvenir à leurs fins.

À Barcelone, tout le monde espère encore voir Ousmane Dembélé apposer sa signature sur un nouveau bail, mais le temps presse. L’international français est lié au club culé jusqu’au 30 juin et suscite des convoitises sur le marché des transferts. Le PSG a notamment coché son nom pour la succession d’Angel Di Maria, et certaines sources font état d’un accord verbal entre les deux parties. Le FC Barcelone n’a pas dit son dernier mot et a récemment repris les discussions avec l’entourage d’Ousmane Dembélé, et la direction aurait un plan pour parvenir à ses fins.

Un salaire lié aux prestations d’Ousmane Dembélé ?