Mercato - OM

EXCLU - Mercato : D’accord avec Angers, l’OM négocie avec Mohamed-Ali Cho !

Publié le 11 mai 2022 à 11h45 par Alexis Bernard

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l’OM était quasiment d’accord avec le SCO Angers pour le transfert de Mohamed-Ali Cho. A présent, les deux clubs ont trouvé un terrain d’entente sur le montant et les dirigeants marseillais ont démarré les négociations avec le joueur. Voici la première tendance des discussions.

L’OM et Angers étaient tout proche d’un accord ces dernières semaines pour le transfert de Mohamed-Ali Cho. Les discussions tournaient autour des différents bonus à inclure dans le montant fixe. Et d’après nos sources, c’est désormais chose faite : les deux clubs ont trouvé un terrain d’entente ! Pour le transfert du jeune prodige angevin, l’OM pourrait débourser 12 millions d’euros ainsi que quelques bonus. La première étape du dossier est donc validée, il faut désormais que l’OM se mette d’accord avec Mohamed-Ali Cho. Et Pablo Longoria, le président marseillais, est déjà à pied d’œuvre…

Mohamed Ali-Cho (18 ans et 109 jours) devient le plus jeune joueur à inscrire son 4e but en @Ligue1UberEats depuis Kylian Mbappé (17 ans et 349 jours) le 3 décembre 2016. Phénomène @PSSportsFR #SCOFCGB — Stats Foot (@Statsdufoot) May 8, 2022

Des prétentions salariales élevées…

Pour le moment, l’OM n’a pas trouvé d’accord avec Mohamed-Ali Cho. D’après nos informations, les premières demandes du joueur sont jugées un peu trop élevées par rapport à ce que l’écurie phocéenne souhaite investir. Le contact est maintenu et les deux parties doivent se revoir prochainement. Mais il semble que la concurrence des clubs étrangers perturbe quelque peu le dossier. En effet, Mohamed-Ali Cho est suivi par des écuries européennes et cela fait naturellement monter les prix.



Pour l’OM, pas question de baisser les bras. Mohamed-Ali Cho fait figure de priorité aux yeux de Pablo Longoria et du staff marseillais. Les prochains rendez-vous permettront de réduire l’écart entre les attentes du joueur et ce que peut proposer l’OM. De son côté, Angers espère rapidement boucler le dossier. Le club a besoin de vendre pour retrouver un équilibre financier. C’est en ce sens que des garçons comme Jimmy Cabot pourrait rejoindre le RC Lens la saison prochaine. Avec un montant de 12 millions d'euros (hors bonus), Angers va pouvoir se donner de l'air. Pour rappel, Mohamed-Ali Cho (18 ans) n'a plus qu'un an de contrat et doit donc impérativement être vendu cet été au risque de le voir partir libre dans un an. Compte-tenu de son âge et de sa situation contractuelle, Angers réaliserait une belle affaire. Avec l'OM, ou un club étranger, un deal se fera à coup sûr cet été. Et Pablo Longoria met tout en oeuvre pour que son destin soit marseillais dans les semaines à venir...