Mercato : La Juventus annonce la couleur pour l'avenir de Vlahovic !

Publié le 11 mai 2022 à 10h22 par La rédaction mis à jour le 11 mai 2022 à 10h32

Le directeur général de la Juventus Maurizio Arrivabene a balayé toute rumeur d'un départ de son attaquant Dusan Vlahovic cet été.