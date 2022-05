Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo va faire un effort colossal pour Areola !

Publié le 11 mai 2022 à 15h45 par Arthur Montagne

Prêté avec option d'achat à West Ham, Alphonse Areola pourrait être transféré définitivement au sein du club londonien. Et pour cela, le PSG pourrait faire un gros effort.

Cet été, le PSG va devoir gérer les problèmes générer avec ses gardiens de buts. En effet, alors que Gianluigi Donnarumma devrait s'imposer comme le titulaire la saison prochaine, il va falloir trouver une porte de sortie à Keylor Navas. Mais ce sera loin d'être suffisant. En effet, trois gardiens parisiens sont actuellement prêtés. L'OGC Nice devrait lever l'option d'achat de Marcin Bulka, estimé à 2M€, tandis que Sergio Rico, dont le prêt ne s'accompagne pas d'une option d'achat à Majorque, serait dans le viseur de la Lazio Rome. Enfin, le cas Areola reste également à résoudre.

Le PSG est prêt à continuer à prendre en charge une partie du salaire d'Areola