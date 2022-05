Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Angel Di Maria vend la mèche pour son prochain club ?

Publié le 11 mai 2022 à 16h15 par Bernard Colas

Désireux de rester encore au moins une année en Europe, Angel Di Maria pourrait ensuite faire son retour à Rosario. L’Argentin ne cache pas son attachement pour son club formateur.

Sous contrat avec le PSG jusqu’au 30 juin, Angel Di Maria se dirige vers un départ et voit son avenir s’inscrire en pointillé. Leonardo semble vouloir tourner la page, obligeant l’Argentin à se trouver un nouveau club durant l’été. Un retour dans son pays natal n’est pas au programme pour Angel Di Maria, désireux de rester en Europe avant le Mondial au Qatar. « Mon contrat arrive à son terme mais il y a un pré-contrat entre nous deux (avec le PSG, NDLR), il faut voir s'il finit par être signé ou non. Et si ce n'est pas le cas, j'essaierai d'étudier la possibilité d'une équipe en Europe afin de pouvoir arriver de la meilleure façon possible si je suis appelé pour la Coupe du monde », a expliqué le numéro 11 du PSG cette semaine au micro de Radio Urbana . La Juventus fait notamment partie des clubs intéressés par l’attaquant, qui pourrait ensuite prendre le chemin de l’Argentine.

« Mon club de cœur est le club de ma jeunesse »